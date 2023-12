Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 3,82 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 3,82 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 3,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,87 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.483.065 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 79,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen