Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 4,25 USD.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 4,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 96.838 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,80 USD markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 295,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198,71 USD – ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 188,63 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,575 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Diese ambitionierten Ziele verfolgt Plug Power bis 2030

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel