Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 4,24 USD. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,35 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.379.358 Plug Power-Aktien.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,80 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 296,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,26 USD am 19.01.2024. Mit Abgaben von 46,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,575 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

