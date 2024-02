Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zieht am Mittwochvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 3,94 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 3,94 EUR. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 3,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,89 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 44.009 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,86 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 302,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 2,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,95 Prozent.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 198,71 USD umgesetzt, gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,575 USD je Plug Power-Aktie stehen.

