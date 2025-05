Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,2 Prozent auf 0,785 USD ab.

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 3,2 Prozent auf 0,785 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 0,785 USD. Bei 0,820 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.931.149 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,880 USD. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 83,906 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,760 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit einem Kursverlust von 3,221 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,67 Mio. USD – ein Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 120,26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,621 USD je Aktie ausweisen dürften.

