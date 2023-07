Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Freitagvormittag nordwärts

So bewegt sich Plug Power

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,07 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 09:18 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 11,19 EUR. Bei 11,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 79.352 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 189,07 Prozent Luft nach oben. Bei 6,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 210,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,80 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,893 USD je Plug Power-Aktie.

