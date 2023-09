Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zieht am Donnerstagmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 8,28 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 12:03 Uhr 0,9 Prozent. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 23.853 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 30,43 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 267,46 Prozent zulegen. Am 16.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,75 Prozent.

Plug Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260,18 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,27 USD erwirtschaftet worden waren.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,223 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Konzern Plug Power weitet Verluste aus

Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie