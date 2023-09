Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 4,3 Prozent.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 8,56 USD. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 8,59 USD. Mit einem Wert von 8,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.450.747 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 71,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,39 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach unten.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260,18 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,27 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,223 USD je Aktie aus.

