Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger decken sich am Dienstagnachmittag mit Plug Power ein

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 13,1 Prozent auf 3,93 USD.

Um 16:07 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 13,1 Prozent auf 3,93 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 4,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,70 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.023.889 Stück gehandelt.

Bei 18,88 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 381,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 198,71 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 188,63 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,463 USD je Aktie aus.

