Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 2,42 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 2,42 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 2,31 USD. Bei 2,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 2.359.485 Stück.

Bei einem Wert von 4,58 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von 89,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 10.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,06 Mio. USD im Vergleich zu 173,73 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,727 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Großprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht im Fokus

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch