Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag fester

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,98 EUR nach oben.

Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 4,00 EUR. Bei 3,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.368 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 17,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 334,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 3,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,11 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,502 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

