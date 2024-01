Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 3,44 USD.

Die Plug Power-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,44 USD an der Tafel. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,80 USD aus. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,43 USD nach. Bei 3,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 32.102.031 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD an. Gewinne von 448,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 6,40 Prozent sinken.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,527 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

