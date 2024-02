Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 4,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,8 Prozent auf 4,16 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 4,13 USD. Bei 4,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.698.185 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 304,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 10.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 198,71 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 188,63 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,575 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

