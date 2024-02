Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Bei der Plug Power-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 3,96 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:19 Uhr die Plug Power-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,96 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,96 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 3,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.710 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 75,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 2,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 198,71 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,63 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 07.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,575 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

