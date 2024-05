Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 3,36 USD.

Die Plug Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,36 USD abwärts. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 3,34 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,73 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.130.758 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 13,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 300,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 2,26 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 48,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 09.05.2024 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 120,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 210,29 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,188 USD je Plug Power-Aktie.

