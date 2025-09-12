Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 1,56 USD.
Die Plug Power-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 1,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 1,58 USD. Bei 1,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 2.064.838 Aktien.
Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,69 USD. Dieser Wert wurde am 17.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Plug Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
