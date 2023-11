Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Mittag

Blick auf Plug Power-Kurs

Die Plug Power-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 4,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 204.437 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 18,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 325,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,22 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,484 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

