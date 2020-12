Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power wird ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 21,52 EUR. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 21,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,20 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7.511 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.12.2020 bei 24,29 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2020 Kursverluste bis auf 2,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2021 ein EPS von --0,237 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

