Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit stabiler Tendenz

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Plug Power-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 4,38 EUR.

Die Plug Power-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 4,38 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 4,40 EUR zu. Bei 4,32 EUR markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 EUR. Zuletzt wechselten 97.304 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 17,30 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 295,20 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2023 bei 3,02 EUR. Mit Abgaben von 31,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,502 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen