Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Dienstagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 3,35 USD ab.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 3,35 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 113.943 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 18,88 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 463,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Abschläge von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.11.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198,71 USD – ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 188,63 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,527 USD je Aktie ausweisen dürften.

