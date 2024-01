Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 3,09 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 3,09 EUR ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,07 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,14 EUR. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 66.632 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,30 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 82,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2023 (3,02 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 2,26 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,527 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Enormes Kursziel für NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie: Experten sehen Aufwärtspotenzial in 2024

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens