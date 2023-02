Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von Plug Power legte um 04:05:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 15,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 15,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 82.049 Stück.

Am 25.08.2022 markierte das Papier bei 32,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 52,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 40,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.11.2022 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 188,63 USD gegenüber 143,92 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,094 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

