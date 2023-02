Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06:49 Uhr 4,2 Prozent auf 15,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 15,78 EUR. Bei 15,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.015 Stück gehandelt.

Am 25.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 50,69 Prozent niedriger. Bei 10,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 46,11 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2022 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,92 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,097 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

