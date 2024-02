Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Mittag an Fahrt

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,03 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,03 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 35.230 Aktien.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 311,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 78,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Plug Power veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 198,71 USD gegenüber 188,63 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,575 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

Diese ambitionierten Ziele verfolgt Plug Power bis 2030

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens