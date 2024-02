Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 6,1 Prozent auf 3,78 USD.

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 3,78 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 3,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.827.071 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 16,58 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 339,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD ab. Abschläge von 40,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 198,71 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,575 USD je Plug Power-Aktie.

