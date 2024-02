Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,74 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,74 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 3,77 EUR. Bei 3,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 52.123 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,86 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 324,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,01 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Plug Power ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,575 USD je Aktie aus.

