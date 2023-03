Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger greifen bei Plug Power am Vormittag zu

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 09:18 Uhr 1,0 Prozent. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.031 Stück gehandelt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 62,81 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2023 bei 11,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 4,47 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,33 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 220,70 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,91 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,714 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

