Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag billiger

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 3,27 USD.

Die Plug Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 3,27 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 3,25 USD. Bei 3,37 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 1.264.070 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 13,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 311,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 2,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 30,93 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Plug Power gewährte am 09.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,195 USD je Plug Power-Aktie.

