Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteidigt Stellung am Montagmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,34 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 7,34 USD bewegte sich die Plug Power-Aktie um 12:03 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 83.414 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,75 USD erreichte der Titel am 19.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 62,84 Prozent niedriger. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,01 Prozent.

Plug Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 260,18 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,260 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

