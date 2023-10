Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Plug Power

Blick auf Plug Power-Kurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 7,22 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 7,22 USD. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 7,20 USD. Bei 7,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.993.560 Plug Power-Aktien.

Am 19.10.2022 markierte das Papier bei 19,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 6,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,61 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,18 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,27 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,260 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

