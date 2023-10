Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:14 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,04 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,15 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 36.334 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 191,12 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 5,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 20,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,260 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

