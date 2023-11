Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Vormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 3,92 EUR ab.

Das Papier von Plug Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 3,92 EUR abwärts. Bei 3,85 EUR markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,89 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 193.775 Plug Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,30 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 341,83 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,02 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,488 USD je Aktie ausweisen dürften.

