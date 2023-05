Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 0,8 Prozent auf 7,61 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,72 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,62 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.613.686 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 314,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,87 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 210,29 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 140,80 USD umsetzen können.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,845 USD je Plug Power-Aktie.

