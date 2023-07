Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 12,42 USD.

Die Plug Power-Aktie konnte um 11:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 12,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 110.831 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 31,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 153,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 7,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210,29 USD – ein Plus von 49,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 140,80 USD erwirtschaftet hatte.

Die Plug Power-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,893 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

