Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger greifen bei Plug Power am Nachmittag zu

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 7,53 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,53 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,65 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,33 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.441.612 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,75 USD an. 162,33 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260,18 USD, während im Vorjahreszeitraum 151,27 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,274 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

