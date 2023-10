Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Plug Power. Kaum Ausschläge verzeichnete die Plug Power-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 7,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Plug Power-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 7,10 EUR. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 7,18 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 7,09 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,18 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.600 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 181,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 5,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 21,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 09.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 72,00 Prozent auf 260,18 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,274 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

