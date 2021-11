Plug Power Aktie News: Plug Power in Grün

Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 37,85 EUR. In der Spitze gewann die Plug Power-Aktie bis auf 38,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.208 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,69 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,26 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2021 erreicht.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2022 einen Verlust in Höhe von -0,249 USD je Aktie ausweisen dürften.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc