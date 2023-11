Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,23 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,23 USD. Zuletzt wechselten 74.657 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 77,60 Prozent niedriger. Bei 3,22 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 09.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 198,71 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 188,63 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

