Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag mit roten Vorzeichen

Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 9,47 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 55.260 Aktien.

Am 26.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD. Mit einem Zuwachs von 69,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 01.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 220,70 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 161,91 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Plug Power am 10.05.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,742 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.