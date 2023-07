Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,91 USD.

Um 12:02 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,91 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.811 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 144,31 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,39 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 210,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,80 USD umgesetzt worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,897 USD je Plug Power-Aktie.

