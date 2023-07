Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 13,22 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 13,22 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,25 USD zu. Bei 12,81 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.593.612 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 58,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,29 USD, während im Vorjahreszeitraum 140,80 USD ausgewiesen worden waren.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,897 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

