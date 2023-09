Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,96 EUR ab.

Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 7,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 7,89 EUR. Bei 8,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 28.919 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 264,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,81 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,47 Prozent.

Am 09.08.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 09.11.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,223 USD je Aktie aus.

