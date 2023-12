Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Montagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 4,64 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 4,64 USD. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 4,56 USD. Bei 4,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.104.742 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 18,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 307,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2023 Kursverluste bis auf 3,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Am 09.11.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,71 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,63 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,502 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie sackt ab: Citigroup hat Kaufempfehlung gestrichen