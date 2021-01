Plug Power-Aktie aktuell: Plug Power höher

Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 51,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 52,19 EUR Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 45.136 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,42 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.03.2020 bei 2,35 EUR.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,126 USD je Plug Power-Aktie.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

