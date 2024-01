Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Mittag fester

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 2,46 USD.

Im bisherigen Handelsverlauf wurden 146.194 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 18,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 667,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 8,03 Prozent sinken.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198,71 USD – ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 188,63 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 präsentieren.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,522 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

