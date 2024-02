Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Vormittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,95 USD.

Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 01:59 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 3,95 USD abwärts. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 3,75 USD ein. Bei 3,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 31.134.639 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,58 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 320,28 Prozent Luft nach oben. Am 19.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 188,63 USD eingefahren.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,575 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

