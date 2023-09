Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagmittag stärker

Blick auf Plug Power-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,17 USD.

Die Plug Power-Aktie konnte um 11:50 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 9.816 Plug Power-Aktien.

Am 20.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 28,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 247,61 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2023 auf bis zu 7,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 9,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260,18 USD – ein Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 151,27 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,223 USD ausweisen wird.

