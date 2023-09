Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,8 Prozent auf 8,09 USD ab.

Die Plug Power-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 8,09 USD abwärts. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,02 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.019.865 Plug Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,40 USD) erklomm das Papier am 20.09.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 251,12 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,39 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 8,63 Prozent Luft nach unten.

Plug Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 260,18 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,27 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,223 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

