Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Nachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 14,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Plug Power-Aktie bei 14,62 EUR. Bei 14,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 82.615 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2022 bei 32,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 54,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 10,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 35,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 188,63 USD im Vergleich zu 143,92 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Plug Power am 09.03.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,073 USD einfahren.

