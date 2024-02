Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 3,89 USD abwärts.

Um 12:03 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 3,89 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 51.548 Plug Power-Aktien.

Am 22.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 74,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,26 USD am 19.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 41,84 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Am 10.11.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Plug Power am 07.03.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,575 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

